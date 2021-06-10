Merzifon'da hükümlü ve tutuklular için kitap bağışı kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İşbirliği Protokolü" kapsamında kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen kampanya kapsamında adliye giriş katında kitap bağışlarının kabul edilmesi amacıyla stant kuruldu.

Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Kurgan, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ve diğer davetliler, açılan stantta kitap bağışında bulundu.

Başsavcı Kurgan, cezaevlerinde kalanların hem vakit geçirmeleri hem de kitap okuyarak bilgilenmeleri adına kampanya düzenlendiğini, kendilerinin de buna destek verdiğini söyledi.

Stantta 16 Haziran tarihine kadar toplanacak kitaplar, Gümüşhacıköy Cezaevindeki tutuklu ve hükümlülere dağıtılacak.

"Bir kitap bir umut" adı altında yürütülen kampanya ile ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor.