Merzifon'da "Kan Bağışla Şiddeti Bağışlama" kampanyası - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Türk Kızılay ile Sosyal Hizmet Merkezi işbirliğiyle "Kan Bağışla Şiddeti Bağışlama" kampanyası başlatıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlanan Kızılay kan toplama aracı önünde düzenlenen programa Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, daire müdürleri ve kamu kurumlarında görevli kadınlar katıldı.

Etkinlikte kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine dikkati çekmek amacıyla gökyüzüne turuncu balonlar bırakıldı.

Demirkale, gazetecilere, kampanya kapsamında hem kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık oluşturmak, hem de Türk Kızılayın pandemi dolayısıyla artan kan ihtiyacına destek vermek istediklerini söyledi.

Demirkale, etkinlikleri bir araya getirip, bir taşla iki kuş vurmaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizler de bu etkinliğe destek veriyoruz. 'Kadına yönelik şiddette gerçekten farkındayım ve dikkatliyim' diyoruz. Diğer taraftan Kovid-19 sürecini yaşadığımız bu süreçte özellikle kan bağışı ve plazma bağışına dikkati çekiyoruz. Devletimizin, Kızılayımızın stoklarında bu kanlar biriksin ve lazım olduğu zamanlarda ihtiyaç sahibi insanlara vakit kaybetmeksizin kanları iletelim. Vatandaşlarımızdan kalabalık oluşturmadan, buradaki yoğunluğu da dikkate alarak Kızılaya kan bağışında bulunmalarını rica ediyorum."

Demirkale, daha sonra kan bağışında bulunarak, kampanyaya destek oldu.