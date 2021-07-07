Merzifon'da Kur'an kurslarında yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaz dönemi Kur'an kurslarında yüz yüze eğitime başlandı.

Öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve temizlik kuralları gözetilerek kursa başlaması sağlandı.

İlçe Müftüsü Abdulhamid Pehlivan, gazetecilere, camilerin yeniden çocuklarla şenlendiğini söyledi.

Kursların yeniden yüz yüze eğitime başlamasının sevindirici olduğunu dile getiren Pehlivan, "En hayırlı mekanlar camilerdir. Bu fırsatı çocuklarımız en güzel şekilde değerlendirmelidir. Camilerde öğrenilen temel bilgiler hiç unutulmuyor. Burada çocuklar namaz kılmayı, abdest almayı, Kur'an okumayı öğrenecek." dedi.

Pehlivan, yaz kurslarının son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Öncelikli amacımız, dinimizi sevdirmek, sonra öğretmek. Bir insan camiyi sevdiği zaman hayatı boyunca camiyle iç içe olur. Bu yüzden yaz kursları önemli. Çocuklar Kur'an-ı Kerim öğrenmeye gayret ettikçe, öğrendikçe anneler babalar taçlanacak. Kur'an kursları tüm İslam alemine, ülkemize, ilçemize hayırlı olsun. Rabb'im imanlı, erdemli bir nesil yetiştirmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.