Merzifon'da "Mahalle Denetim Ekipleri" toplantısı yapıldı - Son Dakika

Merzifon ilçesinde, "Mahalle Denetim Ekipleri" toplantısı Kaymakam Gürkan Demirkale başkanlığında gerçekleştirildi.Akif Gülle Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Demirkale, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelge kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin sahada etkin uygulanması için mahalle denetim ekiplerinin oluşturulduğunu söyledi.

Ekibin, muhtarlar, din görevlileri, yerel yönetim temsilcileri ve kolluk kuvvetleri gibi çeşitli unsurlardan oluştuğunu aktaran Demirkale, "Maske, mesafe ve hijyen konusunda ekiplerimiz, vatandaşımızı ve esnafımızı bilinçlendirecek. Bu salgının önüne geçmek için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bu, tek başımıza devlet olarak bizim yürütebileceğimiz bir mücadele değil. Bütün esnafımız, STK'larımız, kamu görevlilerimiz, herkes her an bu mücadelenin içinde bulunmalı." ifadelerini kullandı.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, mahalle muhtarları ile din görevlileri katıldı.