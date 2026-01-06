Merzifon'da Silah Operasyonu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 4 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ruhsatsız silah bulunduranların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, Merzifon ilçesinde ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen ikamet, bağ evi ve iş yerine operasyon düzenledi.
Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 604 fişek ile silah parçası ele geçirdi.
2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
