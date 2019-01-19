Merzifon'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı
11 dakika önce
Merzifon Belediyesi tarafından kış koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Taşan Dağı eteklerine yem ve ekmek bırakıldı.
Merzifon
Belediyesi tarafından kış koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Taşan Dağı eteklerine yem ve ekmek bırakıldı. Belediye Başkanı Alp Kargı
, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış mevsiminde yaban hayvanlarının unutulmaması gerektiğini söyledi. Yaban
hayvanların kar ve aşırı soğuklar nedeniyle beslenme sorunu yaşadığına dikkati çeken Kargı, "Geçen yıllar da bu durumu göz önünde bulundurarak ilçemizin muhtelif yerlerinde yaban hayatı ve sokak hayvanlarını yemleme çalışması yaptık. Bu yıl da aynı uygulamayı devam ettiriyoruz." dedi.
Kargı, kış mevsiminin yoğun yaşanacağı günlerde yem desteğine devam edeceklerini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:35 Kaynak: AA
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