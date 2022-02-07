Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine doktor atamaları - Son Dakika

Sağlık Bakanlığınca Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine doktor atamalarının yapıldığı bildirildi.

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Selçuk Sezikli, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni atamalarla hizmet çıtalarını yükselttiklerini söyledi.

Yeni atamaların ilçeye hayırlı olmasını dileyen Sezikli, "Bölge insanına daha iyi, daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için gayret gösteriyoruz. Çocuk sağlığı ve hastalıkları ile kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı doktorlarımız hasta kabulüne başladı. Ayrıca hastanemizde görev yapmak üzere 5 hemşire, birer ebe, diyetisyen, tıbbi sekreter, evde bakım sağlık teknikeri, anestezi teknikeri, ilk ve acil yardım teknikeri atandı. Kendilerine, hastanemize, Merzifon'umuza ve hastanemizden hizmet alan tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim." diye konuştu.

Sezikli, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinin çevre il ve ilçelere üst düzeyde hizmet veren bir hastane olduğunu sözlerine ekledi.