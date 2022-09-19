Merzifon ve Taşova'da Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Merzifon ve Taşova'da Gaziler Günü kutlandı

19.09.2022 16:24
Merzifon ve Taşova'da Gaziler Günü kutlandı

Merzifon ve Taşova ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Merzifon ve Taşova ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Merzifon ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Merzifon Şubesi Başkanı Ahmet Saka, törende yaptığı konuşmada, gaziliğin Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının yaşayan destanı olduğunu, gazinin de bu destanı yazan kahramanın adı olduğunu söyledi.

Saka, Gaziler Günü'nün tüm yurtta kutlanmasının devletin ve milletin gazilere verdiği önemin, onlara duyulan minnet, şükran duygusunun göstergesi olduğunu kaydetti.

Törene, Kaymakam Ali Güldoğan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, Belediye Başkanı Alp Kargı, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Güldoğan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Merzifon Şubesi Başkanı Ahmet Saka, daire müdürleri ve gaziler katıldı.

Taşova ilçesinde Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gaziler adına günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kıbrıs Gazisi Mithat Caba yaptı.

Törene, Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, siyasi partilerin ilçe başkanları, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

YORUMLAR
500
Kağıthane'de Gaziler Günü kutlandı Kağıthane'de Gaziler Günü kutlandı Karaisalı Kaymakamı Kumcu, şehit aileleri ve gazilerle buluştu Karaisalı Kaymakamı Kumcu, şehit aileleri ve gazilerle buluştu Seydişehir'de gaziler onurlarına verilen yemekte buluştu Seydişehir'de gaziler onurlarına verilen yemekte buluştu
Kaynak: AA

19 Eylül Gaziler Günü, Merzifon, Taşova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merzifon ve Taşova'da Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:42 Putin'in ana hedefiydi! Ukrayna ordusu Luhansk'ta bir köyü geri aldı
12:32 Bakan Yanık, ağustos ayında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım miktarını açıkladı
12:22 Yeni açtığı restoranı ortakları yüzünden kapatmak zorunda kalan MasterChef yarışmacısı Sergen Özen, pişmanlığını anlattı
12:15 "Eşcinsel İmam" diye tanıtılan Zahed'in İstanbul'da konferans verecek olmasına tepki yükseliyor
12:08 Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş
12:06 TOKİ'den vatandaşa uyarı: Sosyal konut projesiyle ilgili "Kurada öncelik tanıyacağız" diyen kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir
12:01 Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin "reddi hakim" talebine ret! Ek delil için 30 gün ek süre verildi
11:59 19 yaşındayken yakalandığı kanser sebebiyle hayatını kaybeden Neslican Tay, vefatının 3. yıldönümünde unutulmadı
11:47 Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada
11:48 Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanlığı için sürpriz bir aday çıkabilir mi?" sorusuna yanıt: Sürprizlere yer yok, akılcı politikalarla yola çıkmak lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 13:55:13. #1.12#
SON DAKİKA: Merzifon ve Taşova'da Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement