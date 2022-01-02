Üye Girişi
Merzuki, güvenlik birimlerini kardeşini darbetmekle suçladı - Son Dakika

Merzuki, güvenlik birimlerini kardeşini darbetmekle suçladı

02.01.2022 03:37
Merzuki, güvenlik birimlerini kardeşini darbetmekle suçladı

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, kardeşi Necib el-Merzuki'nin uğradığı fiziksel saldırıdan Tunus güvenlik birimlerini sorumlu tuttu.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, kardeşi Necib el-Merzuki'nin uğradığı fiziksel saldırıdan Tunus güvenlik birimlerini sorumlu tuttu.

Merzuki, sosyal medya hesabından, kardeşinin iki gün önce uğradığı fiziksel saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yaşanan olayı kardeşi Necib ile derinlemesine irdelediğini kaydeden Merzuki, saldırının planlı yapıldığını ve saldırganın amatör bir suçlu olmadığını belirtti.

Merzuki, saldırının ardından saldırganın, kardeşinin telefonunu alıp olay yerinden hızla uzaklaştığını dile getirdi.

Olaydan yarım saat sonra kardeşi Necib'in eşini bilinmeyen bir numaranın aradığını, kocasının yaralı olduğunu ve bir hastaneye kaldırıldığını söylediğini aktaran Merzuki, söz konusu aramanın gözdağı vermek ve korkutmak amaçlı olduğunu kaydetti.

Saldırıdan "siyasi polisi" sorumlu tutan Merzuki şunları kaydetti:

"Otuz yıllık tecrübelerimden sonra artık yöntem ve tekniklerine o kadar alıştım ki... Tüm bu ipuçları 'siyasi polis' tarafından bırakılan imzalar. Bu ipuçlarını Bahiri'ye yönelik saldırıda da görüyoruz."

Tunus'taki Nahda Hareketi dün, "Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" duyurmuştu.

Tunus'ta "siyasi polis" kavramı, devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali döneminde siyasi muhalifleri takip eden güvenlik birimi için kullanılıyor.

Ne olmuştu?

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, ekim ayında France 24'ün Arapça kanalında yayımlanan röportajında, "Uluslararası Frankofon Zirvesi'nin Tunus'ta düzenlenmesinin darbeye destek olacağını düşündüğüm için zirvenin Tunus'ta yapılmaması için çalıştım ve bu yaptığımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Said, Merzuki'nin bu açıklamasının ardından 14 Ekim'de yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, yurt dışında Tunus'a komplo kuranların devletin iç ve dış güvenliğini hedef aldığını, bu kişilerin diplomatik pasaport taşımaya haklarının olmadığını söylemişti.

Bunun üzerine Tunus İstinaf Mahkemesi Sözcüsü Habib Tarhani, 15 Ekim'de, Adalet Bakanı'nın verdiği izne dayanarak Merzuki hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Merzuki ise suçlamaları reddederek ülkesinin aleyhine çalışmadığını, Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'da aldığı olağanüstü kararları "darbe" olarak gördüğünü ve buna karşı çıktığı için hedef alındığını dile getirmişti.

Tunus Asliye Hukuk Mahkemesi, 4 Kasım'da Merzuki için "ülkenin iç ve dış güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla "uluslararası tutuklama" kararı çıkarmıştı.

Asliye Hukuk Mahkemesi 22 Aralık'ta Merzuki'yi "devletin dış güvenliğine saldırmak" suçlamasıyla gıyabında yargılandığı davada 4 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

YORUMLAR
500

cumhurbaşkanı, Tunus, Medya, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Merzuki, güvenlik birimlerini kardeşini darbetmekle suçladı - Son Dakika


Taraftarı yıkan söylenti! Galatasaray, Gedson Fernandes'i alayım derken Fatih Terim'i kaybediyor Taraftarı yıkan söylenti! Galatasaray, Gedson Fernandes'i alayım derken Fatih Terim'i kaybediyor         
00:51
Aylar önce ortaya atılan iddia doğru çıktı! İrem Derici'den gündemi sarsan aldatılma itirafı Aylar önce ortaya atılan iddia doğru çıktı! İrem Derici'den gündemi sarsan aldatılma itirafı         
23:13
Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri alıyorum derken patates püresi almış olabilirsiniz! Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri alıyorum derken patates püresi almış olabilirsiniz!         
22:01
73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu 73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu         
22:00
Akrabalar arasında yaşanan alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralı Akrabalar arasında yaşanan alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralı         
21:24
Avusturya'da hekim destekli intihara izin veren yasa yürürlüğe girdi! 1 Ocak'tan itibaren kullanılacak Avusturya'da hekim destekli intihara izin veren yasa yürürlüğe girdi! 1 Ocak'tan itibaren kullanılacak         
20:05
Yılbaşı Tarkan'ın gecesi oldu! Megastar, iki ilki birden yaşadı Yılbaşı Tarkan'ın gecesi oldu! Megastar, iki ilki birden yaşadı         
19:13
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi         
15:47
Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife         
15:12
Köprülerde çift yönlü ücretlendirme yapılacak sistem, yıllar önce "Güvenlik" nedeniyle kurulmuş Köprülerde çift yönlü ücretlendirme yapılacak sistem, yıllar önce "Güvenlik" nedeniyle kurulmuş         
14:35
Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim         
14:21
Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50
Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi         
12:11
MSB "Ansızın vurmaya devam" sözleriyle son operasyon görüntülerini yayınladı! 4 terörist böyle öldürüldü MSB "Ansızın vurmaya devam" sözleriyle son operasyon görüntülerini yayınladı! 4 terörist böyle öldürüldü         
12:08
Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti         
12:07
İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı         
12:06

Son Dakika Haberleri
00:16 İki ünlünün yasak aşk iddialarıyla ilgili Demet Akalın'dan doğrulama: İki tarafı da uyarmıştım
00:12 2022 yılında parayı nereye yatırmalı? Uzmanından öneriler!
00:05 Çocukları parti aracında uyuşturucuyla yakalanan CHP Osmaniye il başkanından istifa kararı
00:02 Acun Ilıcalı'nın 15 yaşındaki kızı Yasemin, neredeyse annesiyle aynı boyda!
00:01 Fenerbahçe ve Hull City'nin Vedat Muriqi savaşı! İki eski dost, Ali Koç ile Acun Ilıcalı karşı karşıya geldi
23:51 Araç bariyerlere ok gibi saplandı! Ağabeyini arayan kardeşi hayatının en kötü anını yaşadı
23:46 Türkiye'de en çok satılan 10 otomobilin fiyatları bir yıl içinde ne kadar arttı?
23:35 TCDD, kendisine bağlı Marmaray'a yapılan yüzde 36'lık zammın suçunu İBB'ye attı!
23:33 Diyanet'e soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat caiz midir? Yanıt hükümeti şaşırtacak!
23:14 Dünyada çocukların en çok hangi ülkede öldüğünü biliyor musunuz?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2022 03:44:38. #1.13#
SON DAKİKA: Merzuki, güvenlik birimlerini kardeşini darbetmekle suçladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement