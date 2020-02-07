Mesai arkadaşları Şeref Özer'i son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mesai arkadaşları Şeref Özer'i son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika

Mesai arkadaşları Şeref Özer'i son yolculuğuna uğurladı

6 saat önce

Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde zabıta komiseri olarak görev yapan Şeref Özer 47 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Mesai arkadaşları Şeref Özer'i son yolculuğuna uğurladı, System.String[]

Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde zabıta komiseri olarak görev yapan Şeref Özer 47 yaşında hayata gözlerini yumdu.


Zatürre nedeniyle vefat eden zabıta komiseri Şeref Özer'in mesai arkadaşları belediye hizmet binası önünde bir araya gelerek merhumu son yolculuğuna uğurladı. Belediye binasında düzenlenen törende konuşma yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Hastalığı zatürreydi. Allah rahmet eylesin. Şeref öbür tarafta sevgilisi yüce Allah'la kavuştu. Artık eşi iki çocuğuna da hem annelik hem de babalık yapacak. Bizler de desteğimizi vereceğiz ve o çocukları okutacağız. Üniversitelerini okuyup babaları gibi dürüst ve çalışkan olacaklar. Allah gani gani rahmet eylesin. Hepiniz hakkınızı helal ediniz" dedi.


"Herkesin yardımına koşan bir mesai arkadaşımızdı"


Uzun yıllar boyunca Şeref Özer ile birlikte çalışan Zabıta Müdürü İbrahim Kaya da Allah'tan rahmet dileyerek şu şekilde konuştu: "Ölüm Allah'ın emri. Hepimiz bir gün mutlaka öleceğiz. Şeref Özer kardeşimiz çalıştığı bu 11 yıl süre içerisinde çalışkan, verilen görevi en iyi şekilde icra eden, aynı zamanda toplum ve esnafla barışık olan, herkesin yardımına koşan çok değerli bir mesai arkadaşımızdı. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar diliyorum."


Merhumun cenazesi Kuba Camii'nde Cuma namazına müteakiben kaldırıldıktan sonra Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL

Zabıta Müdürlüğü, Büyükçekmece, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:57 Kaynak: İHA
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