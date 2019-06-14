Mescid-i Aksa'da cuma namazı
4 saat önce
Filistinliler, cuma namazını işgal altındaki Doğu Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da eda etti.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:04 Kaynak: AA
Filistinliler, cuma namazını işgal altındaki Doğu Kudüs
'ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa
'da eda etti.
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