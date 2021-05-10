Son dakika haberi: Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için tüm camilerden sela okundu, dua edildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için tüm camilerden sela okundu, dua edildi
10.05.2021 13:31
Bir son dakika haberine göre Kocaeli'deki tarihi yeni Cuma Camisi'nden görüntüler KOCAELİ - İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırmasına ilişkin, öğle ezanının ardından Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okundu.
Kocaeli'deki tarihi yeni Cuma Camisi'nden görüntüler KOCAELİ - İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırmasına ilişkin, öğle ezanının ardından Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okundu. Kocaeli'de, tarihi Yeni Cuma Camisi'nde de öğle ezanın ardından dua edildi.
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