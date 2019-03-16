Mescid-i Aksa'ya Bakan Evini Yahudi Yerleşimcilere Satmamakta Kararlı - Ankara

MUHAMMET İKBAL ARSLAN/ZUHAL DEMİRCİ - Filistin'de Yahudi yerleşimcilerin baskılarına ve yüksek fiyat teklif etmelerine rağmen, Mescid-i Aksa'ya ve Ağlama Duvarı'na (Burak) bakan evini satmayan Ayşe Masluhi, "Bir Müslüman'ın kendi evini ve vatanını pazarlık konusu yapması asla caiz değildir.

MUHAMMET İKBAL ARSLAN/ZUHAL DEMİRCİ - Filistin'de Yahudi yerleşimcilerin baskılarına ve yüksek fiyat teklif etmelerine rağmen, Mescid-i Aksa'ya ve Ağlama Duvarı'na (Burak) bakan evini satmayan Ayşe Masluhi, "Bir Müslüman'ın kendi evini ve vatanını pazarlık konusu yapması asla caiz değildir." dedi.



Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) düzenlediği "5. Uluslararası İyilik Ödülleri" töreninde "İyilik Ödülü" kazanan Filistinli Masluhi, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Kudüs'ün Yahudi yerleşimi yeri Megaribe Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan Ayşe Masluhi, 25 metrekarelik evini Yahudi yerleşimcilerin ısrarlarına ve yüksek fiyat teklif etmelerine rağmen satmıyor.



Masluhi, çevresini saran işgalci yerleşimcilere, evinin girişinde kurulan barikatlara, 7/24 izlenen kameralara rağmen paha biçilemez Karun hazinelerini bile verseler evini işgalcilere satmayacağını söylüyor.



Kudüs'te doğup büyüyen Masluhi, yaşadığı mahallenin ve oturduğu evin Mescid-i Aksa'ya yakın olmasından dolayı sürekli kameralarla ve ajanlarla kontrol altında tutulduğunu dile getirdi.



Masluhi, bölgedeki baskının siyasi duruma göre değiştiğine işaret ederek, "Genel siyasi bir baskı olduğu halde kontroller sürekli artıyor. Burak Duvarı'na yakın olduğumuz için mahalleye giriş çıkışlarda sıkı kontroller yapılıyor çünkü İsrailliler o duvarı kendilerine ait hissediyor." diye konuştu.



"Evimi kesinlikle satmayacağım"



Yahudi yerleşimcilerin baskılarına rağmen evini neden satmadığını anlatan Masluhi, şu ifadeleri kullandı:



"Daha önce de her yerde dediğim gibi vatan sevgisi imandandır. Bir Müslüman'ın kendi evini ve vatanını pazarlık konusu yapması asla caiz değildir. Siyasi, ahlaki ve dini açılardan ele alındığında, dini bütün bir Müslüman asla bunu yapmaz. Zaten onlar benle pazarlık yapmaktan bıktı ancak ben evimi onlara kesinlikle, kesinlikle ve kesinlikle satmayacağım."



TDV'nin 7 iyilik öncüsüne verdiği "İyilik Ödülü"nü almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Masluhi, "Bu ödülle hakikaten Hz. Muhammed'in 'Hayır bende ve gelecek ümmetimdedir' sözünü hissettim. Beni bu ödüle layık görenlere bu insani davranış için teşekkür etmek istiyorum." dedi.



Masluhi'den "Filistin'i yalnız bırakmayın" çağrısı



Başta Türkiye'deki Müslümanlar olmak üzere dünya genelindeki Müslümanlara "Filistin'i yalnız bırakmayın" çağrısında bulunan Masluhi, Türkiye'nin Filistin meselesi konusundaki hassasiyetini ve tutumunu takdir ettiğini vurguladı.



Masluhi, "Maşallah Türk halkı Filistin meselesinde bizleri hiç yalnız bırakmıyor. Türk hükümetinin sürekli Filistinlilere destek verdiğine şahit oluyoruz." diye konuştu.



Filistin halkına verdiği destek dolayısıyla Türk halkına ve hükümetine teşekkür eden Masluhi, "Türk halkının İslam'a hizmet etmesi ve tüm İslam alemine yardımcı olmasından ötürü müteşekkirim." ifadesini kullandı.



Masluhi, Mescid-i Aksa'ya yaptığı ziyaretlerde birçok Türk grupla karşılaştığını belirterek, "Her karşılaştığımda onlara teşekkür ediyorum ve onların sayılarının artmasını temenni ediyorum çünkü Türkler, Kudüs insanının ve Kudüs'ün canlanmasına yardımcı olmaktadır." dedi.

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