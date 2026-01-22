Mescid-i Aksa'ya İsrail Baskını

İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya sabah saatlerinde baskın düzenleyen İsrailliler, avluda Talmudik ayinler yaparak, kışkırtıcı tutum ve davranışlarda bulundu.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, baskın İsrail polisinin gözetiminde gerçekleşti.
Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli, topluluklar halinde Aksa'ya baskın yaptı. Avluda kışkırtıcı turlar atan İsrailliler, İsrail polis gücünün himayesinde Talmudik ayinler düzenledi.
