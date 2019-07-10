"Mesele sadece mülteci değil" diyen Papa'ya sosyal medyada hakaret yağdı

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, mülteciler ile ilgili mesajlarının ardından sosyal medyada hakaret yağmuruna maruz kaldı. İtalya'nın limanları kurtarma gemilerine kapaması üzerine Akdeniz açıklarında teknelerde beklemek zorunda kalan mültecilere destek veren Papa'ya yüzlerce kişi tepki gösterdi.Twitter üzerinden "Mesele sadece mülteci meselesi değil. Mülteciler her şeyden önce insan ve bugünkü globalleşen toplumdan dışlananları temsil ediyorlar" mesajını paylaşan Papa'ya aynı mecrada hakaret dolu çok sayıda cevap geldi.