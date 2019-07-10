Son Dakika Haberleri: "Mesele sadece mülteci değil" diyen Papa'ya sosyal medyada hakaret yağdı
Son Dakika Dünya Haber

"Mesele sadece mülteci değil" diyen Papa'ya sosyal medyada hakaret yağdı

7 dakika önce

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, mülteciler ile ilgili mesajlarının ardından sıkça hakarete uğruyor. İtalya'nın limanlarını kurtarma gemilerine kapaması üzerine Akdeniz açıklarında teknelerde beklemek zorunda kalan mültecilere destek veren Papa'ya tepki yağıyor.

İtalya, Papa, Dünya
Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, mülteciler ile ilgili mesajlarının ardından sosyal medyada hakaret yağmuruna maruz kaldı. İtalya'nın limanları kurtarma gemilerine kapaması üzerine Akdeniz açıklarında teknelerde beklemek zorunda kalan mültecilere destek veren Papa'ya yüzlerce kişi tepki gösterdi.

Twitter üzerinden "Mesele sadece mülteci meselesi değil. Mülteciler her şeyden önce insan ve bugünkü globalleşen toplumdan dışlananları temsil ediyorlar" mesajını paylaşan Papa'ya aynı mecrada hakaret dolu çok sayıda cevap geldi.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Didem Soydan, sevgilisi için cesur pozlarından vazgeçti! ABD'de bulunan ünlü eğlence parkı Disneyland'da çıkan kavganın görüntüleri sosyal medyada olay oldu Hülya Avşar'dan takipçilerine yeni şarkı müjdesi! Prenses Norah Bint Saad Al Saud, Spoleto Calcio'yu satın aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 11:15:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Mesele sadece mülteci değil" diyen Papa'ya sosyal medyada hakaret yağdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]