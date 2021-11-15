Meşhur Kokoreççi Tekin Usta, Peri Bacalarında Kokoreç Pişirdi - Son Dakika

Konuyla ilgili konuşan kokoreççi Tekin Lök "Sosyal medya bizim için özel bir alan. Ürünlerimizi oradan tanıttıkta yalnızca semtimizden değil, ülkemizin, hatta dünyanın farklı noktalarından gelen misafirlerimiz oluyor. Bizde Türkiye'nin turistik yerlerinde kokoreç yaparak hep ürünümüzü hemde güzel ülkemizin gezip görülmesi gereken yerlerini paylaşıyoruz. "dedi.

Küçükçekmece Reyhan Caddesinde tek şubesi bulunan Kokoreççi Tekin Usta yurtiçi ve yurtdışında şube hazırlıkları yapıyor.