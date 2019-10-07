Son Dakika Haberleri: Mesire alanındaki ceset, 'bankaya' diye çıkıp kaybolan kadına ait çıktı- yeniden
Son Dakika Güncel Mesire alanındaki ceset, 'bankaya' diye çıkıp kaybolan kadına ait çıktı- yeniden

Mesire alanındaki ceset, 'bankaya' diye çıkıp kaybolan kadına ait çıktı- yeniden

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da, dün mesire alanında bulunan kadın cesedinin, 6 gün önce, bankadan para çekmek için evden çıkıp, kaybolan Huriye Helvacı'ya (53) ait olduğu tespit edildi.

Mesire alanındaki ceset, 'bankaya' diye çıkıp kaybolan kadına ait çıktı- yeniden, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'da, dün mesire alanında bulunan kadın cesedinin, 6 gün önce, bankadan para çekmek için evden çıkıp, kaybolan Huriye Helvacı'ya (53) ait olduğu tespit edildi. Helvacı'nın başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlenirken, cinayetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da yaşayan Huriye Helvacı, geçen günlerde oğlu Ali Helvacı ile birlikte memleketi Şuhut'un Anayurt köyüne gezmeye geldi. Bir süre memleketinde kalan Helvacı, salı günü de Balçıkhisar köyündeki akrabasına gitti. Geceyi akrabasında geçiren Helvacı, 2 Ekim Çarşamba sabahı ilçe merkezindeki banka şubesinden para çekeceğini söyleyip evden ayrıldı ve geri dönmedi. Durumdan şüphelenen Ali Helvacı, polise ihbarda bulundu. Helvacı'nın bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatılırken, Ali Helvacı annesinin kaybolduğunu sosyal medya hesabından paylaşarak, yardım istedi.

BAŞINA SERT CİSİMLE VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Huriye Helvacı'nın bulunması için çalışmalarını sürdürürken, dün saat 15.00 sıralarında, kent merkezi Kanlıca Mahallesi Hıdırlık Mesire Alanı'nda, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli bir işçi, 40- 50 yaşlarında bir kadına ait ceset buldu. Yapılan incelemede başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlenen cesedin, Huriye Helvacı'ya ait olduğu tespit edildi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Cinayetle ilgili çalışma başlatan polis, yaptığı araştırmaların sonucunda şüpheli S.I.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Huriye, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müge Anlı'da cinsel içerikli görüntüleri çıkan kadın suskunluğunu bozdu
65 yaşındaki adam, eşinin diyalize gittiği sırada ilişki yaşadığı kadın tarafından dolandırıldı THY, 700 kadın kabin memurunu işe alacak! İşte detaylar... TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Terör oluşumuna müsaade etmeme konusunda kati bir kararlılık içerisindeyiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 19:44:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mesire alanındaki ceset, 'bankaya' diye çıkıp kaybolan kadına ait çıktı- yeniden
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]