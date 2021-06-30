MESKİ, iki projesinin tanıtımını halkın katılımıyla yaptı - Son Dakika

MESKİ, Akdeniz İlçesi Toroslar, Kazanlı ve Homurlu Mahalleleri Kanalizasyon Şebekesi ile Erdemli İlçesi Tömük ve Arpaçbahşiş Mahalleleri Kanalizasyon Şebekesi, Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı projelerinin tanıtımı için 'Halkın Katılımı Toplantıları' düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Akdeniz ilçesi Toroslar, Kazanlı ve Homurlu ahalleleri ile Erdemli ilçesi Tömük ve Arpaçbahşiş mahallelerinde 'Halkın Katılımı Toplantıları' düzenleyerek, hayata geçireceği iki yeni projenin tanıtımını yaptı.

MESKİ Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği (AB) ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) tarafından finanse edilen, İLBANK A.Ş. koordinesinde yürütülen Türkiye'deki Mültecilere Yönelik Mali Yardım Programı (FRIT II) Belediye Projesi kapsamında toplamda 22 milyon avroluk hibe/kredi bütçesiyle yapılması planlanan; Akdeniz İlçesi Toroslar, Kazanlı ve Homurlu Mahalleleri Kanalizasyon Şebekesi ile Erdemli İlçesi Tömük ve Arpaçbahşiş Mahalleleri Kanalizasyon Şebekesi, Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projeleri için Halkın Katılımı Toplantısı düzenledi. Projelerin inşaat ve işletme dönemlerinde vatandaşlarla iş birliği içerisinde hareket etmeyi hedefleyen MESKİ, planlanan çalışma bilgilerini tanıttı. Toplantıda, projelerin çevresel ve sosyal etkileri kapsamında vatandaşların görüş, istek ve önerileri de alındı. Katılımın yüksek olduğu toplantıların sonunda vatandaşlardan gelen soru ve talepler MESKİ yetkilileri tarafından yanıtlandı.

Toplantıya, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ertan Liman ile MESKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri ve müşavir firma yetkilileri katıldı. Toplantının açılış konuşması MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz tarafından yapıldı. İlgili firmada sosyolog olarak görev yapan Mustafa Aksu tarafından gerçekleştirilen sunumda, projelerle ilgili detaylı bilgiler vatandaşlara aktarıldı. - MERSİN