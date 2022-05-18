Meslek liselilerden ihtiyaç sahiplerine yardım eli

İZMİR'deki meslek lisesince yürütülen sosyal sorumluluk projesiyle ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki su ve elektrik tesisatları ile mobilya ve avizelerin tamiratı, öğrenciler tarafından ücretsiz yapılıyor. Öğrenciler, bu sayede mesleklerini uygulamalı öğrenme fırsatı da buluyor. Proje kapsamında ayrıca ihtiyaç sahibi öğrencilere iş insanlarının desteğiyle giyecek yardımı yapılıyor.

Bayraklı ilçesindeki Nuri Atik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sosyal sorumluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi aile ve öğrencilere destek oluyor. Proje kapsamında öğrenciler, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki su ve elektrik tesisatları ile mobilya ve avizeleri tamiratını ücretsiz olarak yapıyor. Öğrencilere dayanışma bilinci aşılanan proje kapsamında, tamir edilemeyecek durumda olanlar ise yenileniyor. Ayrıca proje kapsamında okul yönetimi tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere iş insanlarından temin edilen destekle giyecek yardımı da yapılıyor.

MALZEMELER DEĞERLENDİRİLİYORProjede görev alan elektrik elektronik bölümü 10'uncu sınıf öğrencisi Nisa Nur Arslantaş (17), "İhtiyacı olan kişilere katkı sağladığımızı düşünüyorum. İlk kez böyle bir projede yer aldım. İhtiyaç sahibi kişileri mutlu ederken, kendim de yaptığım bu işle mutlu oldum" dedi.Mobilya bölümü 10'uncu sınıf öğrencisi Celal Makas ise (17), "Okulumuzun döner sermayesiyle yapılan işlerden arta kalan ve çöpe gidecek malzemeler değerlendirildi. Onları kullanışlı mobilya malzemelerine dönüştürdük. İhtiyaç sahibi kişilerin evlerine yerleştirdik. Bu nedenle çok mutluyum" diye konuştu. Evli ve 2 çocuk annesi ev kadını Elif Güngör (40) de proje kapsamında evinde yapılan tadilat ve onarım çalışmaları nedeniyle oldukça memnun olduğunu belirterek, "Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Evimizin eksikliklerini giderdiler. Yapılan işi de oldukça beğendik" dedi.Ulaştırma hizmetleri öğretmeni Esra Çuhadar, ayda ortalama 40 ihtiyaç sahibi aileye ziyaretlerde bulunup, evlerindeki tamir işlerini yaptıklarını belirterek, "Desteğe ihtiyacı bulunan ailelerle buluşuyoruz. Öncesinde, öğretmenlerimizle gelerek neler yapılabilir, tespit ediyoruz. Sonrasında bölüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tespit edilen ihtiyaçları gideriyor. Böylelikle öğrencilerimizin sosyalleşme ve dayanışma bilincini canlandırmış oluyoruz. Ayrıca hayırsever kişilerin desteğiyle gelen yardımları teslim ediyoruz. Mesleki eğitimdeki ahilik ruhunu da canlandırıyoruz. Hem ailelerimiz memnun oluyor hem öğrencilerimiz mutlu oluyor" dedi.