Son Dakika Haberleri: Meslek Lisesi Öğrencileri Eskiyen Evleri Onarıyor

Meslek Lisesi Öğrencileri Eskiyen Evleri Onarıyor

2 saat önce

Giresun'da meslek lisesi öğrencileri evlerde yaptıkları tamirat ve tadilat işlemleriyle ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor.

Meslek Lisesi Öğrencileri Eskiyen Evleri Onarıyor, System.String[]
Giresun'da meslek lisesi öğrencileri evlerde yaptıkları tamirat ve tadilat işlemleriyle ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor.

"Meslek Lisesi Ailelerle Buluşuyor Projesi" kapsamında öğrenciler kentte belirlenen ailelerin evlerinde çalışma yapıyor. Okulda öğrendiklerini uygulamaya koyma şansı yakalayan öğrenciler, yaptıkları işle yardımlaşmanın mutluluğunu da yaşıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyle iş ve işlemlerinde güçlük çeken ailelerle buluşup geçmişle yeni kuşak arasındaki bağı geliştirmenin amaçlandığını söyledi.

Öğrencilerin elektrik, sıhhi tesisat ve marangozluk işlemlerini yaptığını belirten Tosunoğlu, ilk olarak 125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri'nin Hacımiktat Mahallesi'ndeki bir evin kapılarını ve musluklarını değiştirdiğini, boya işlemleri yaptığını anlattı.

Tosunoğlu, bu işlemlerin ardından Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin de bu evin perdelerini değiştireceğini ifade ederek, 3 gün içerisinde işlemlerin tamamlanmış olacağını aktardı.

Meslek lisesini tanıtarak öğrencilerin gerçek hayatla ilişki kurmalarını, bilgi ve becerilerini işlevsel hale getirmeyi planladıklarını dile getiren Tosunoğlu, "Bunda da başarılı olduk çünkü bu çalışmalar devam edecek. Teoride öğrendiklerini uygulamanın yanı sıra milli manevi değerleri, yaşlılarla saygıyı, komşularla ilişkiyi ön plana çıkaracak bir çalışma. Öğrencilere ilk söylediğimizde heyecanlandılar." diye konuştu.

Ev sahibi Mustafa Çolak ise öğrencilere teşekkür ederek, "Evde bir çok eksik vardı, sağ olsunlar, çocuklar yapıyor, Allah razı olsun. Bu ev aşağı yukarı 100 yıllık, daha önce çok bir tamirat görmemişti." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:07 Kaynak: AA

Giresun, Meslek Lisesi, Güncel
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