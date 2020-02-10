Meslek lisesi öğretmenlerine "Tasarım Odaklı Düşün" eğitimi verilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meslek lisesi öğretmenlerine 'Tasarım Odaklı Düşün' eğitimi verilecek - Son Dakika

Meslek lisesi öğretmenlerine "Tasarım Odaklı Düşün" eğitimi verilecek

7 saat önce

Erasmus programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından destekli DT4VET Projesi kapsamında meslek liselerinde görev yapan eğitimcilere "Tasarım Odaklı Düşünme (TOD)" eğitimi verilecek.

Meslek lisesi öğretmenlerine

Erasmus programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından destekli DT4VET Projesi kapsamında meslek liselerinde görev yapan eğitimcilere "Tasarım Odaklı Düşünme (TOD)" eğitimi verilecek.

Erasmus Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamındaki "Educating Designerly Thinkers for Vocational Education and Training: Design Thinking Tool for Educators (DT4VET)" projesi 2021 yılı sonuna kadar sürecek.

Türkiye, Finlandiya, İtalya ve Almanya'dan 7 kurumun ortaklığıyla gerçekleştirilecek projeyle meslek liselerinde eğitim veren eğitimcilere TOD kavramını öğretmek hedefleniyor.

DT4VET projesi kapsamında tasarım odaklı düşünme eğitiminde kullanılan mevcut yöntemleri, modelleri, araçları analiz eden "Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimleri: Yeniden Düşünmek" yayını ile Avrupa ülkelerindeki meslek liselerindeki eğitimcilerinin ihtiyaç analizini yapan "Meslek eğitiminin neye ihtiyacı var?" yayını çıkarılacak.

Ayrıca, kullanıcının problem çözme becerileri kazanabileceği kullanıcı dostu bir tasarım odaklı düşünme çalışma seti olan "DT4VET Çalışma Seti" ve DT4VET web sitesinde, School Gateway: Teachers Academy ile ODTÜ Bilgeİş'de yer alacak olan çevrimiçi ve açık erişimli "DT4VET çevrimiçi eğitim modülü" hazırlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakanlık Müşaviri Mustafa Hilmi Çolakoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Kampüsündeki Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) binasında gerçekleştirilen projenin açılış toplantısında, projeyi çok önemsediklerini belirtti.

Projeye Türkiye'den 4 kuruluşun katıldığını aktaran Çolakoğlu, "Projemiz 7 ortaklı çok güçlü bir proje. Büyük bütçeli ve uzun süreli projelere göre bu tür kısa süreli ve çok ortaklı projelerin çıktıları kapasite geliştirmeye etkileri çok daha fazla." ifadelerini kullandı.

Açılış toplantısında projenin sorumluları TOBB ETÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim üyeleri Dr. Bülben Yazıcı ve Dr. Işıl Ruhi Sipahioğlu da projenin ayrıntılarına ilişkin bilgileri paylaştı.

Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:46 Kaynak: AA
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