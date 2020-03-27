Meslek lisesinde günlük 49 bin maske üretilebilecek - Son Dakika

OSMANİYE'de, Merkez Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, sağlık kuruluşlarının ihtiyacını gidermek için maske üretimine başlandı. Moda tasarım atölyesinde kurulan tam otomatik makinelerde, günlük 49 bin maske üretimi yapılabileceği kaydedildi.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun da, atölyeyi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak'tan bilgi aldı. Vali Coşkun, ham madde teminde sıkıntı yaşanmadığı takdirde atölyede günlük 49 bin maske üretileceğini belirtti. Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ise Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve meslek lisesi öğrencilerinin vardiya sistemiyle kentte maske üretimine başladığını söyledi.

Koronavirüs salgını sebebiyle piyasada bulunması zorlaşan materyallerin başında maske geldiğini ifade eden Müdür Albak, "Maskelerin üretimini meslek liseleriyle yaparak, ilk etapta kentimize yetecek kapasiteye ulaşmaya çalışıyoruz. Atölyede yurtdışından gelen makinemiz kesiyor, dikişlerini öğrenciler ve halk eğitim merkezi kursiyerlerimiz yapıyor. Amacımız 24 saat vardiya sistemine geçip günlük 49 bin maske üretmektir. Fakat şu anda piyasada hammadde temininde sıkıntılar var. Fahiş fiyatla satılan hammaddeler var. Buna da mutlaka bir çözüm bulunacaktır. Önemli olan Osmaniye'nin ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteyi oluşturabilmektir. İkinci ve üçüncü makinelerin gelmesiyle bu kapasiteyi daha da arttıracağız" dedi. Müdür Aydın Albak, ayrıca Bahçe Endüstri Meslek Lisesi kimya bölümünde dezenfekte üretimine de kısa sürede başlanacağını kaydetti.

Okulda üretim yapabilecek 3 atölyenin bulunduğunu belirten Rahime Hatun Kız Meslek Lisesi Müdürü Sibel Altun da, "Öğrencilerimizin 5'i burada ve gönüllülük esasına göre vardiyalı bir şekilde gelip çalışacak. Ülkemizin bu koronavirüs salgınıyla mücadelesinde biz de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bakanımız seri üretim yapan bir makineyi bize temin etti. Biz de çıkan kesilmiş parçaların lastiklerini dikerek, kullanıma hazır hale getiriyoruz. Öğrencilerimiz gerçekten meslek liselerinin memleket meselesi olduğunu gösterdi. Bu mücadeleye dahil oldular. Bu konuda bize destek veren bakanımıza teşekkür ederiz. Meslek liseleri hayata döndü, insanlarla el ele üretimin içindedir" dedi.

Müdür Sibel Altun kişi sayısı ne kadar çok olursa üretimin de o kadar çok artacağını sözlerine ekledi.