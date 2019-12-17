Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı - Son Dakika

Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, çıraklık eğitiminde bu yıl ilk kayıt oranında yüzde 62'nin üzerine çıktıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, çıraklık eğitiminde bu yıl ilk kayıt oranında yüzde 62'nin üzerine çıktıklarını söyledi.

Akgül, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çorum Valiliği ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle Çorum'daki bir otelde gerçekleştirilen "Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı"nın açılışında yaptığı konuşmada, bakanlığın 2023 vizyonunda mesleki ve teknik eğitime önem verdiğini belirtti.

Ahi Evran Veli'nin 12'nci yüzyılda kurduğu Ahi Evran sisteminin bugünün mesleki ve teknik eğitim sisteminin temelini oluşturduğuna işaret eden Süleyman Akgül, "9 Aralık 2016'daki yasal düzenlemeyle mesleki ve teknik eğitimi, tabiri caizse 'eski' ve 'yeni' olarak ayrılacak şekilde yeniden yapılandırdık. Birçok değişiklik öngörüldü. Kanuni düzenlemelerden sonra yönetmelikler yenilendi." dedi.

Mesleki ve teknik eğitimde köklü değişikliğe gidildiğini aktaran Akgül, "Değişikliklerle artık meslek lisesi mezunlarına 'teknisyen' unvanı verdik. Yaygın eğitim kurumu olarak faaliyetlerini sürdüren mesleki eğitim merkezlerimizi ortaöğretim kurumu olarak yeniden yapılandırdık ve çıraklık eğitimini zorunlu eğitim kapsamına aldık. Çıraklık eğitiminde bu sene ilk kayıt oranında yüzde 62'nin üzerine çıktık. Büyük bir talep oluştu." diye konuştu.

Süleyman Akgül, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda yapılan değişiklikle, artık mesleki eğitim merkezlerinin "özel eğitim merkezleri" olarak açılabileceğini kaydetti.

Çalıştayda meslek liselerinin toplumsal algısı, müfredat ve öğretmen, sektör iş birlikleri, istihdam fırsatları ve mevzuat başlıklı konuları, bakanlık uzmanlarında değerlendirilecek.

Çalıştayın açılışına, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ile meslek liselerinin yöneticileri katıldı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı

MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Takip edildiğini sanan öğretmen ile dövülen zabıta birbirinden şikayetçi oldu
Doğa Kolejlerinde aylardır maaş alamayan öğretmenler birbirlerine sarılıp ağladı Adıyaman Belediyesi, film izleyemeyen çocuklar için tırın içini sinema salonuna çevirdi ABD Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil'e destek!

Son Dakika Haberleri
20:06 ABD ordusundan "Nazi" gafı - Son Dakika
20:05 Kızını ve eşini yaralayan sanık hakim karşısında - Son Dakika
20:04 Eski eşini hastanede bıçaklayan koca hakim karşısına çıktı - Son Dakika
20:02 Bursa'da bebek arabası ve bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
20:00 Beşşar Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 22'ye... - Son Dakika
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Son Dakika
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 20:11:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]