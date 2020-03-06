Meslektaşı tarafından öldürülen polis son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meslektaşı tarafından öldürülen polis son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika

Meslektaşı tarafından öldürülen polis son yolcuğuna uğurlandı

6 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde meslektaşının silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 28 yaşındaki polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya'nın cenazesi toprağa verildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meslektaşının silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 28 yaşındaki polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya'nın cenazesi toprağa verildi.

Hatice Büşra Çetinkaya için Yedi Eylül Mahallesi Hatipler Camisi'nde tören düzenlendi. Çetinkaya'nın tabutuna Türk bayrağı ve duvak kondu. Törende, genç polis memurunun ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

Cenaze törenine, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici de katıldı.

Törenin ardından Çetinkaya'nın cenazesi Kemer Mezarlığı'nda defnedildi.

Olay

İstanbul'da görev yapan polis memuru S.T, önceki gün Aydın'a gelerek, otomobiliyle Ata Mahallesi'nde polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya (28) yönetimindeki otomobilin önünü kesmişti. S.T, Hatice Büşra Çetinkaya ve otomobilde bulunan annesi Güngör Çetinkaya'yı tabancayla ateş ederek ağır şekilde yaralamıştı.

Hatice Büşra Çetinkaya, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, gözaltına alınan S.T. dün tutuklanmıştı.

Meslektaşı tarafından öldürülen polis son yolcuğuna uğurlandı

Hatice Çarpar, Çetinkaya, Efeler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:25 Kaynak: AA
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