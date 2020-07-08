Meslektaşını öldüren doktorun yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Meslektaşını öldüren doktorun yargılanmasına başlandı

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan meslektaşı Kaan Erol'u, yaklaşık 75 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Yavuz Sümter'in "canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan yargılanmasına başlandı.

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan meslektaşı Kaan Erol'u, yaklaşık 75 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Yavuz Sümter'in "canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan yargılanmasına başlandı.

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İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları, müştekiler Nilay ve Metin Erol ile Sağlık Bakanlığı vekili katıldı. Tutuklu sanık Yavuz Sümter, Ses ve Görüntü Bilim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hazır edildi.

Sanık avukatı, müvekkilinin Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğünü, bu nedenle görüşemediğini, sanığın sağlık durumunun tespit edilmeden savunmasının alınmasının usule aykırı olduğu söyledi.

Sanık Yavuz Sümter ise, "Şu anda savunma verebilecek durumda değilim. Devam eden bir tedavi sürecim var." dedi.

Müştekilerin avukatı da söz alarak, sanığın akıl hastalığına ilişkin iddiaları kabul etmediklerini belirterek tanıkların, sanığın savunmasının ardından dinlenilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sağlık Bakanlığı avukatı ise davaya katılma taleplerinin kabulü ile sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesini gösteren delillerin bulunması, kanundaki cezaların süresi gibi gerekçeleri göz önüne alarak Sümter'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sağlık Bakanlığının davaya katılma talebini kabul eden heyet, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne müzekkere yazılarak sanığın tedavi kayıtlarının gönderilmesini istedi.

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistanların eğitiminden sorumlu olan kişinin tanık olarak dinlenilmesine hükmeden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Yavuz Sümter'in önceden temin ettiği bir bıçakla Kaan Erol'u yaklaşık 75 kez bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi. Sanık Sümter'in "canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Metin Sabancı, Bora Füzesi, Baltalimanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 17:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meslektaşını öldüren doktorun yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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