Messi'nin Real Betis'e Attığı İlk Gol
06.11.2020 17:04
Leo Messi, 18 Şubat 2006'da Real Betis'e karşı ilk golünü attı. Barcelona, ??Ronaldinho, Larsson, Messi ve Melli'nin (kendi kalesine) attığı goller sayesinde Betis'i 5-1 mağlup etti. Gelin Arjantinli forvetin Yeşil-Beyazlılara attığı ilk golü hatırlayalım.
Leo Messi, 18 Şubat 2006'da Real Betis'e karşı ilk golünü attı. Barcelona, ?? Ronaldinho, Larsson, Messi ve Melli'nin (kendi kalesine) attığı goller sayesinde Betis'i 5-1 mağlup etti. Gelin Arjantinli forvetin Yeşil-Beyazlılara attığı ilk golü hatırlayalım.
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