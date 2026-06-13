Messi'den alkış alan hareket! Tekerlekli sandalyedeki gazeteciyi geri çevirmedi - Son Dakika
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Messi'den alkış alan hareket! Tekerlekli sandalyedeki gazeteciyi geri çevirmedi

13.06.2026 09:18
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Arjantin'in İzlanda ile oynadığı maçın ardından Lionel Messi'nin bir gazeteciye gösterdiği hassasiyet dikkat çekti. Arjantinli yıldız, tekerlekli sandalyedeki gazeteciyi fark edince röportaj alanında ona yer açtı ve sorularını uzun uzun yanıtladı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İzlanda karşısında sahaya çıkan Lionel Messi, maçın ardından sergilediği davranışla dikkat çekti. Karşılaşma sonrası basın alanında bulunan Arjantinli yıldız, tekerlekli sandalyedeki bir gazeteciyi fark etti.

YER AÇIP RÖPORTAJ VERDİ

Messi'nin, gazetecinin rahat şekilde röportaj yapabilmesi için kendisine alan açtığı ve röportaj talebini geri çevirmediği belirtildi. Tecrübeli futbolcunun daha sonra gazetecinin sorularını sakin bir şekilde yanıtladığı ve detaylı açıklamalarda bulunduğu aktarıldı.

FUTBOLSEVERLERDEN TAKDİR GÖRDÜ

Lionel Messi'nin gösterdiği bu davranış, futbolseverlerin beğenisini topladı. Arjantinli yıldızın saha içindeki başarılarının yanı sıra saha dışındaki tavırlarıyla da örnek olmaya devam ettiği yorumları yapıldı.

Lionel Messi, Dünya Kupası, Arjantin, İzlanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Messi'den alkış alan hareket! Tekerlekli sandalyedeki gazeteciyi geri çevirmedi - Son Dakika

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