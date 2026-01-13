ESKİ futbolcu Mesut Özil, "Ben bir Fenerbahçeli olduğum için Süper Kupa'yı Fenerbahçe'nin almasına çok mutlu oldum" dedi.
Eski futbolcu Mesut Özil, TÜGVA GençLig Lansmanı'nda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Süper Kupa şampiyonluğunun devamının gelmesi temennisinde bulunan Özil, "Ben bir Fenerbahçeli olduğum için Süper Kupa'yı Fenerbahçe'nin almasına çok mutlu oldum. İnşallah devamı gelir. Takıma başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
Mesut Özil: Fenerbahçe'nin Süper Kupa Zaferine Mutluluk Duydum
