Mesut Özil: Fenerbahçe'nin Süper Kupa Zaferine Mutluluk Duydum

Eski futbolcu Mesut Özil, TÜGVA GençLig Lansmanı'nda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Süper Kupa şampiyonluğunun devamının gelmesi temennisinde bulunan Özil, "Ben bir Fenerbahçeli olduğum için Süper Kupa'yı Fenerbahçe'nin almasına çok mutlu oldum. İnşallah devamı gelir. Takıma başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.