Mesut Özil, Kızılay aracılığıyla 41 ilde Ramazan kolisi yardımı yaptı - Son Dakika

Mesut Özil, Kızılay aracılığıyla 41 ilde Ramazan kolisi yardımı yaptı

04.05.2021 20:12

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, ihtiyaç sahipleri için yaptığı yardımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 32 yaşındaki futbolcu son olarak Kızılay aracılığıyla Türkiye'de 41 ilde Ramazan kolisi yardımı yaptı.

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, yurt içi ve yurt dışında yardımlarına devam ediyor. Yurt dışında birçok ihtiyaç sahibine ulaşan Özil, Ramazan ayındaki en büyük yardımı ise Türkiye'de gerçekleştirdi.

YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Tecrübeli futbolcu, Türkiye'de 41 ildeki ihtiyaç sahiplerine Kızılay aracılığıyla ulaştı. Hazırlanan koliler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, vatandaşlar da yardımları için Mesut Özil'e teşekkürlerini iletti.

Mesut Özil, Kızılay aracılığıyla 41 ilde Ramazan kolisi yardımı yaptı

Mesut Özil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Özil, Kızılay aracılığıyla 41 ilde Ramazan kolisi yardımı yaptı - Son Dakika Spor


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