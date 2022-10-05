Reklam çılgınlığının son kurbanı Instagram oldu! - Son Dakika
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Reklam çılgınlığının son kurbanı Instagram oldu!

05.10.2022 22:22
Reklam çılgınlığının son kurbanı Instagram oldu!

Meta, çatısı altındaki şirketler için kullanıcıları üzecek bir karar aldı. Artık Instagram üzerinde daha fazla reklam göreceğiz.

Geçtiğimiz günlerde YouTube tarafından alınan arka arkaya 5 reklam oynatma kararının ardından Instagram da benzer bir adım atıyor. Meta çatısı altında bulunan platformların gelecek dönemde reklama boğulduğunu görebiliriz. İşte detaylar…

Instagram, Keşfet'i reklam yuvası yapıyor!

Dünyanın en zengin insanları arasında bulunan Mark Zuckerberg, Meta'nın gelirlerinde yaşanan düşüşün acısını kullanıcılardan çıkarmayı planlıyor. Ortaya çıkan son sızıntılara göre yapılacak ilk değişiklik de Instagram içerisinde özellikle Keşfet ekranında daha fazla reklam oynatmak olacak.

Reklam çılgınlığının son kurbanı Instagram oldu!

Instagram her ne kadar fotoğraf paylaşılan bir platform olarak doğmuş olsa da TikTok, Snapchat ve Vine gibi uygulamaların rekabeti sonucunda günümüzde video paylaşım ortamı haline geldi. Öyle ki her geçen gün Keşfet başta olmak üzere tüm paylaşımlarda videoları daha fazla öne çıkarıyor.

TikTok'a darbe: YouTube reklam gelirlerinin yeni adresi Shorts!

Aslında geçtiğimiz yıldan itibaren başlayan reklam artışları uzun bir süre dikkat çekmemeyi başardı. Hikaye paylaşımları arasında veya Reels'de aşağı kaydırırken karşımıza çıkan reklamlardan kaçınma şansımız olduğu için pek tepki toplamadı.

Şu anda test süreci devam eden yeni özellikle birlikte 4 ila 10 saniye arasında olan ve sonra otomatik bir şekilde sıradaki paylaşıma geçen, izlemesi zorunlu olmadığı için geçebileceğimiz görsel veya video şeklinde reklamlar Keşfet sekmesinin en başında yer alacak.

Gelecek dönemde Meta'nın bu ve benzeri reklamları Facebook'a getireceği de kesinleşti. Ayrıca WhatsApp'ın geçtiğimi yıllarda oldukça hevesli olduğu fakat Telegram ve Signal gibi platformların rekabeti artırması nedeniyle vazgeçtiği ücretli ve ücretsiz-reklamlı paketlerinin tekrar gündemde olduğunu belirtelim.

Instagram veya Keşfet üzerinde daha fazla reklam görmek istiyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Mark Zuckerberg, Instagram, Youtube, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Reklam çılgınlığının son kurbanı Instagram oldu! - Son Dakika

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