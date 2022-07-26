Meta'dan tartışma yaratan Covid-19 kararı - Son Dakika
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Meta'dan tartışma yaratan Covid-19 kararı

26.07.2022 21:06
Meta'dan tartışma yaratan Covid-19 kararı

Meta için Covid-19 dönemi bitmiş gibi görünüyor. Şirket yetkilileri, Covid-19 politikalarını yumuşatmak istiyor.

2020 yılında Covid-19 ile ilgili komplo teorilerini önlemek için kararlar alan Meta, bu politikasından vazgeçmeyi düşünüyor. Yaklaşık iki yıl boyunca yürütülen Covid-19 yanlış bilgilendirme kısıtlamaları, Meta'nın yönetim kurulunda tekrardan inceleme altına alındı.

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Meta'ya ait sosyal medya platformlarında uygulanan yanlış bilgilendirme politikaları rafa kaldırılabilir. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Meta Küresel İlişkiler Başkanı Nick Clegg'e göre, Covid-19 yanlış bilgilerle başa çıkma şekli standart politikalarla aynı seviyede tutulacak.

Meta'dan tartışma yaratan Covid-19 kararı

2020 yılında uygulanan ve oldukça katı kurallara sahip olan Covid-19 kısıtlamaları, bir bilginin yanlış olarak etiketlenmesi halinde platformdan kaldırıyor ve paylaşımı yapan kullanıcıyı askıya alıyordu. Şimdi ise bu komplo teorilerinin algoritmik sıralamaya göre inceleneceği ifade edildi.

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Covid-19'la ilgili politikaları incelemeye alan Meta yönetimi, artık paylaşımları direkt olarak yasaklamayı düşünmüyor. Şirket, komplo teorilerini çeşitli etiketlemelere veya algoritmik sıralamaya almak istiyor.

Bunun için de Covid-19 paylaşımlarını, doğrudan veya üçüncü taraf doğruluk kontrol programı aracılığıyla inceleyecek. Yani Meta, potansiyel olarak yanlış veya zararlı bilgileri silmek yerine sadece etiketlemeyi planlıyor.

Meta'dan tartışma yaratan Covid-19 kararı

İfade özgürlüğü konusunda büyük suçlamalar ile karşı karşıya kalan Meta yönetimi, herkesin eşit derecede konuşma hakkına sahip olduğunu düşünüyor. Ancak son iki yıldır Covid-19 komplo teorileri için "agresif" bir tutum izliyordu.

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Kaynak: Shiftdelete

Koronavirüs, Facebook, Teknoloji, Son Dakika

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