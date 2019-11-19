Metabolik ameliyatıyla, diyabetten kurtuldular

Diyabet hastası Hüseyin Ateşoğlu ve Danimarka uyruklu Jan Erik Pihl, tedavileri için geldikleri Samsun'da Büyük Anadolu Hastanesi'nde metabolik cerrahi ameliyatı olarak sağlıklarına kavuştu.

Diyabet hastalığı nedeniyle insüline bağımlı olarak yaşamak zorunda kalan Danimarka uyruklu Jan Erik Pihl ve Hüseyin Ateşoğlu, tedavileri için geldikleri Samsun'da Büyük Anadolu Hastanesi'ne başvurdu. Hastane doktorları ve uzmanlar tarafından kontrol ve tetkikleri yapılan 2 hasta metabolik cerrahi ameliyatına alındı. Başarılı geçen operasyon ve tedavi sürecinin ardından Ateşoğlu ve Pihl, insüline ve diğer diyabet ilaçlarına veda edip, sağlıklarına kavuştu.

SAMSUN'DA ŞİFA BULDU

Danimarka'da yaşayan ve tedavi için geldiği Samsun'da metabolik cerrahi ameliyatıyla diyabetten kurtulan Jan Erik Pihl, Buraya geldikten sonra Türkiye hakkında çok iyi şeyler düşünmeye başladım. Sağlığıma burada kavuştum. Artık Türkiye'ye daha sık geleceğimö dedi.

'ÇOK MUTLUYUM'

20 yıldır diyabet hastası olduğunu söyleyen Hüseyin Ateşoğlu, ameliyat sonucu yaraların iyileştiğini belirterek, Eskiden yürüyemiyordum, şimdi kendimi çok iyi hissediyorum. Ayağımı kesmek zorunda kalacaklardı, şimdi ise çok mutluyumö diye konuştu.

'BAŞARI ORANI YÜZDE 96'YA ULAŞTI'

Metabolik cerrahi ameliyatı, insüline bağımlı yaşayan diyabet hastalarının umudu oluyor. Diyabet ameliyatı olmak için Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Metabolik Cerrahi Merkezi'ne 8 yılda Türkiye'deki hastaların dışında 28 ülkeden 10 bine yakın diyabet hastası başvuruda bulundu. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Muzaffer Al, hastanede 1400 hastayı ameliyat ettiklerini, bu hastalarda başarı oranının dünya ortalamasının üzerine çıkarak yüzde 96'ya ulaştığını kaydetti. Doktor Al, Merkezimize başvuran diyabet hastalarının genel cerrahi, dahiliye, endokrin, psikiyatri, kardiyoloji ve beslenme diyet polikliniklerinde incelemeleri yapılır ve pankreas rezervi uygun olan hastalar ameliyata alınır. Laparoskopik Metabolik Cerrahi, Tip-2 diyabette ortalama yüzde 86 oranında tedavi sağlamaktadır. Bu ortalamanın üzerinde bir başarı sağladık ifadelerinde bulundu.