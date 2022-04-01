Metaverse'de Seçimler Nasıl Yapılacak? - Son Dakika

" Metaverse'de seçim yapılsa oyunuzu kime verirdiniz?"

Metaverse kavramı hayatımıza girdiğinden bu yana Dünya çok farklı bir yere gidiyor. Arsalar, kripto paralar, merkezi olmayan yapılar ve adını saymadığımız diğer birçok şey artık hayatımızda yer edinmeye başladı.

Peki, meta evreninde seçim yapılması mümkün mü? Gelin, birlikte bakalım.

MERKEZİYETSİZ SEÇİM

Herhangi bir seçim kurulunun olmadığı, oy sayımının sistemler tarafından denetlendiği ve seçimlerin tamamen sanal evrende yapıldığı bir düzeni hayal etmenizi istiyorum.

Kulağa oldukça ilginç geliyor değil mi? İlginç değil, oldukça ilginç gelmeli. Çünkü meta evreninde merkeziyetsiz bir seçim bizleri gelecekte bekliyor.

Demokratik seçimlerin olduğu ülkelerde parlamento seçimleri genellikle bir kaç yılda bir yapılmaktadır. Burada birkaç yıl dememin sebebi ise her ülkenin seçim takviminin farklı olmasıdır.

Bazı ülkeler dört, bazı ülkeler beş, bazı ülkeler altı yılda bir seçim yapmaktadır. Ancak meta evreninde seçimler, yine meta evrenine dahil olan kişi ve kişilerin belirlediği seçim kanunlarına göre yapılacaktır. Bu seçim kanunlarının oluşmasında forum siteleri gibi konu başlığı açtığınız yerler etkili olacaktır.

Oylama yapılacak, tartışılacak ve kanun haline gelecektir. Seçim kanunları, tüm meta evreninde geçerli olacaktır ve değişiklik hakkına yine meta evrenindekiler karar verecektir. Dolayısıyla, merkezi otoriteye dayanmayan bir kanun sistemi oluşacaktır. Sistemin kontrolü kişi veya kişilere değil, bilgisayar sistemlerine bırakılacaktır. Bilgisayar sistemleri kontrollerini tamamen mantık çerçevesinde yürütecek ve adil sistemin kontrolörleri olacaktır. Örneğin, meta evreninde bir komünitenin, topluluğun, kasabanın, ilçenin, ilin veya eyaletin yöneticileri; seçim kurulunun, bilgisayarlar tarafından kontrol edildiği bir sistemle seçilecek aynı zamanda oy sayımı da bilgisayarlar tarafından yürütülecektir.

Dolayısıyla seçimde yapılabilecek şaibenin de bu şekilde önüne geçilmiş olacaktır. Bilgisayarlar tarafından kontrol edilen sistemler, meta evreninde aday olan kişileri sıralayacak ve sahip oldukları algoritmalar sayesinde adaylar arasında sürekli seçim düzenleyecektir. Bu seçimlerin takvimleri, kaç tur olacağı gibi konular meta evreninde yaşayanlar tarafından belirlenecektir. Peki neden sürekli seçim düzenlenecektir?

Çünkü meta evreni bütün insanlığı kapsamaktadır ve aday sayısı bir hayli fazla olacaktır. Bin adayın yarıştığını düşünelim, hangi birine oy vereceğinizi saatler boyunca düşünmek ister misiniz? Bence bunu hiç kimse düşünmek istemez. Ancak, üç adayın yarıştığı bir seçimde oy vermeniz kolaylaşır.

İşte bu yüzden adaylar sürekli bir seçim maratonunda olmalıdır.

İnsanlar karbon temelli canlılar yerine bilgisayar temelli makineler olsa idi, yöneticilere ihtiyaçları olmayacaktı. İşte bu sebeple, sanal evrende de olsa insanların her zaman yöneticilere ihtiyaçları olacaktır. Sonuç olarak, meta evreninde seçimlerin yapılması, oy sayımı ve seçim kurulunun ile denetleyicilerinin bilgisayar sistemlerinden oluşması gelecekte pekala mümkündür.