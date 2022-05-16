Mete Buhara için Çankaya Kaymakamlığında veda programı düzenlendi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kırşehir'e vali olarak atanan Hüdayar Mete Buhara için Çankaya Kaymakamlığında veda programı düzenlendi.

Akşam saatlerinde Kaymakamlık yanındaki Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi'ndeki programa çok sayıda kaymakamlık çalışanı katıldı.

Her bir birimi temsilen yapılan teşekkür konuşmalarının ardından söz alan Buhara, Çankaya'yı çok sevdiğini ve çok keyif alarak çalıştığını söyledi.

Hayat denen yolculukta birlikte çalıştığı kişileri tanımaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Buhara, bunun her şeyden daha değerli olduğunu söyledi.

"Bina ve köprü yapabilirsiniz, yaptığımız iş bir yana sizlerle oluşturduğumuz gönül köprüleri bir yana" diye konuşan Buhara, oluşan duygusal anlar nedeniyle konuşmasına zaman zaman ara verdi.

Alkışlarla konuşmasını tamamlayan Buhara daha sonra tek tek tüm çalışanlarla tokalaştı ve resim çektirdi. Yaklaşık bir saat süren veda programının ardından Buhara yine alkışlar eşliğinde kaymakamlıktan ayrıldı.

Buhara'nın yarın Kırşehir Valisi olarak görevine başlaması bekleniyor.