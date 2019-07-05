Son Dakika Haberleri: Meteor düştüğüne inanılan çukur araştırılacak (2)
Son Dakika Güncel Haber

Meteor düştüğüne inanılan çukur araştırılacak (2)

48 dakika önce

Elazığ'ın Ağın ilçesinde halk arasında "kup" adı verilen ve meteor düşmesi sonucu oluştuğuna inanılan devasa çukurda araştırma yapılacak.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde halk arasında "kup" adı verilen ve meteor düşmesi sonucu oluştuğuna inanılan devasa çukurda araştırma yapılacak.
İlçe merkezine 5 kilometre mesafede Şenpınar Mahallesi'ndeki tarım arazisinde yer alan, yaklaşık 500 metre çapında, 50 metre derinliğindeki çukurun halk arasında meteor düşmesi sonucu oluştuğuna inanılıyor.
"Görünümüyle hayranlık uyandıran bir yer"
Kaymakam Fatih Cıdıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağın ilçesinin başta Keban Baraj Gölü, Hastek Kalesi, kaya mezarları gibi tarihi ve turistik değerlere sahip olduğunu söyledi.
Bunların yanı sıra ziyaretçilerin, halk arasında "Kup çukuru" adı verilen ve meteor düşmesi sonucu oluştuğuna inanılan yeri de görmeye geldiğini belirten Cıdıroğlu, "Burası görünümüyle hayranlık uyandıran bir yer. Halk arasında meteor düşmesi sonucu oluştuğu söylentileri var. Kaymakamlık olarak bunu araştıracağız. Nasıl oluştuğunu uzmanlarla yapacağımız çalışmayla gün yüzüne çıkaracağız." dedi.
"Çevrede bundan başka bu şekilde bir çukur yok"
Şenpınar Köyü Muhtarı Ahmet Emin Erben de çukurun ne zaman ve ne nasıl oluştuğunun kesin olarak bilinmediğini, aile büyüklerinin meteor düşmesi sonucu oluştuğunu kendilerine anlattıklarını dile getirdi.
Çukuru görmek için mahalleye ziyaretlerin gerçekleştiğini aktaran Erben, şöyle konuştu:
"Büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla meteor düşmesi sunucu oluşmuş. Burayı duyan insanlar görmeye geliyor. Koni şeklindeki devasa görüntüsüyle insanların dikkatini çekiyor. Buranın meteor düşmesi sonucu oluşup oluşmadığıyla ilgili yetkililerin bir araştırma yapmasını istiyoruz. Çevrede bundan başka bu şekilde bir çukur yok. Yıllar önce çukurun altından geçen bir dere yatağı olabileceği düşüncesiyle sondaj çalışması yapıldı ancak herhangi bir su izine de rastlanmadı. Hakikaten insanların ilgisini çeken bu yerin gizeminin ortaya çıkarılmasını istiyoruz."
Meteor düştüğüne inanılan çukur araştırılacak (2)
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:47 Kaynak: AA
Çukur, Ağın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elazığ'daki devasa çukur gizemini koruyor! HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesinin şehit yakınlarını işten çıkardığı iddia edildi: PKK yandaşları işe alınacak CHP Lideri Kılıçdaroğlu, seçim öncesi verdiği sözü tuttu, ilk ziyaretini Çatalca'ya yaptı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken sözler: Cinsiyete müdahale felaketi hazırlar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 21:35:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meteor düştüğüne inanılan çukur araştırılacak (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]