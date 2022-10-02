Orta ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika
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Orta ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

02.10.2022 12:08
Orta ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiğini duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde bugün akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde ise yarın gece saatlerinden itibaren zaman zaman çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışların, bölgenin batısında gece ve sabah saatlerinde, doğusunda öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Giresun, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orta ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Orta ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika
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