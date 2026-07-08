Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor! - Son Dakika
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Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor!

Meteoroloji tarih verdi: İstanbul\'a gök gürültülü sağanak geliyor!
08.07.2026 10:38
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, (MGM) 8 Temmuz 2026 hava durumu raporunu yayımladı. Bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapılırken yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul'da ise yarın ve Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun güney ve doğu kesimleri ile Trakya'nın parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kırklareli, Edirne, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Ordu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği ön görülüyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

4 İLDE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 3 İLE SARI KOD

Yağışların, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, bu illerde yaşayan vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Ağrı, Kars ve Ardahan için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi.

İSTANBUL'A SAĞANAK GELİYOR

Meteorolojik değerlendirme raporlarına göre ise İstanbul'da Perşembe ve Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Son Dakika Meteoroloji Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor! - Son Dakika

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