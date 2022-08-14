Meteorolojiden sağanak uyarısı! Listede İstanbul dahil birçok şehir var

İstanbul'da günlerdir beklenen yağmurun bir türlü gelmemesi, vatandaşların hava durumuna olan ilgisini artırdı. Bu nedenle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporu büyük ilgi gördü. Raporda, başta İstanbul olmak üzere birçok il için sağanak yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişik beklenmiyor. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji, sağanak yağışın beklendiği kentlerle ilgili detayları da açıkladı.
Yağışların bu gece ilk saatlerde Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu, Sakarya'nın güney, Ankara'nın kuzey ve batı, Çankırı'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporda, İstanbul'un durumu da merak ediliyordu. Rapora göre Marmara genelinde sağanak yağış, pazar gününden itibaren etkili olmaya başlayacak. Yağışın İstanbul'da etkili olacağı gün ise pazartesi olarak kaydedildi. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı da dikkatli olması uyarısında bulunuldu.
İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporu:
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