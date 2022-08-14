Meteorolojiden sağanak uyarısı! Listede İstanbul dahil birçok şehir var - Son Dakika
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Meteorolojiden sağanak uyarısı! Listede İstanbul dahil birçok şehir var

14.08.2022 00:38
Meteorolojiden sağanak uyarısı! Listede İstanbul dahil birçok şehir var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nin 14-18 Ağustos tarihlerini kapsayan hava durumu raporunda başta İstanbul olmak üzere birçok şehir için yağış uyarısı yapıldı. Pazar günü tüm Marmara'da etkili olacak yağışların pazartesi günü İstanbul'da etkisini göstereceği ifade edildi.

İstanbul'da günlerdir beklenen yağmurun bir türlü gelmemesi, vatandaşların hava durumuna olan ilgisini artırdı. Bu nedenle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporu büyük ilgi gördü. Raporda, başta İstanbul olmak üzere birçok il için sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

HAVA SICAKLIĞINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişik beklenmiyor. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul dahil birçok il için sağanak yağış uyarısı! Şemsiyeleri hazırlayın

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji, sağanak yağışın beklendiği kentlerle ilgili detayları da açıkladı.

AKŞAMDAN İTİBAREN ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLAYACAK

Yağışların bu gece ilk saatlerde Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu, Sakarya'nın güney, Ankara'nın kuzey ve batı, Çankırı'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ PAZARTESİ ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporda, İstanbul'un durumu da merak ediliyordu. Rapora göre Marmara genelinde sağanak yağış, pazar gününden itibaren etkili olmaya başlayacak. Yağışın İstanbul'da etkili olacağı gün ise pazartesi olarak kaydedildi. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı da dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporu:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul dahil birçok il için sağanak yağış uyarısı! Şemsiyeleri hazırlayın
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SON DAKİKA: Meteorolojiden sağanak uyarısı! Listede İstanbul dahil birçok şehir var - Son Dakika
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