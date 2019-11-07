Meteorolojinin uyarıları sağlıkta erken tedbir alınmasını sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "Bulaşıcı Hastalık Sürveyans ve Erken Uyarı Sistemi"ne (İZCİ) aktarılacak anlık meteorolojik veriler, sağlıkla ilgili planlama yapılmasına ve tedbirlerin erken alınmasına katkı sağlayacak.

İki kurum arasında "Bulaşıcı Hastalık Sürveyans ve Erken Uyarı Sistemi" (İZCİ) çalışmalarında ihtiyaç duyulan meteorolojik verilerin kullanılmasına dair iş birliği protokolü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünde imzalandı.

Protokol kapsamında, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan "İZCİ" çalışmalarında ihtiyaç duyulan meteorolojik ölçüm, tahmin ve uyarılara ait veriler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından doğrudan sağlanacak.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, protokol imza töreninde yaptığı açıklamada, meteorolojik şartlar ile insan sağlığının birbirine yakın ve ilişkili konular olduğunu söyledi.

Küresel boyutta yaşanan iklim değişikliği ve çevresel bozulmaların birçok sağlık sorununa yol açtığını, özellikle bulaşıcı hastalıkların kontrol altında tutulmasını zorlaştırdığını belirten Çoşkun, şunları kaydetti:

"Yangın, patlama, sızıntıyla gerçekleşen büyük endüstriyel kazalarda havaya salınan toksik madde ve partiküllerin olumsuz etkileyebileceği riskli alanların belirlenmesi çalışmalarında da meteorolojik veriler önemli rol oynayacaktır. Ekstrem hava olaylarıyla etkilenmesi beklenen yerlerde yaşayan vatandaşlarımıza ve sağlık kuruluşlarımıza anlık bölgesel uyarı gönderilmesi çalışmaları planlanmaktadır."

Doğrudan veri aktarımı yapılacak

Protokole ilişkin bilgi veren Coşkun, "İmzalanan protokolle Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son 6 saatlik meteorolojik durum bilgisi, 2 günlük tahmin bilgisi ve meteorolojik ihbar verileri elektronik ortamdan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile doğrudan paylaşacak." dedi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara da MGM ile yürütülecek projeyle meteorolojik olayların anlık olarak sisteme aktarılacağını ifade ederek, "Alınan meteorolojik veriler sağlıkla ilgili planlamaların yapılmasına ve tedbirlerin alınmasına katkı sağlayacak." diye konuştu.