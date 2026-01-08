Metin Göktepe'nin 30. Yılı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Metin Göktepe'nin 30. Yılı

08.01.2026 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emek Partisi, Metin Göktepe'yi andı; basın özgürlüğü mücadelesinin simgesi olarak anlıyor.

(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe'nin katledilişinin 30'uncu yılında yaptığı açıklamada, "Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe'nin, Ümraniye Cezaevi'nde öldürülen iki devrimci tutuklunun Alibeyköy'deki cenaze törenini izlerken 8 Ocak 1996 günü polislerce gözaltına alınıp, götürüldüğü Eyüp Kapalı Spor Salonu'nda dövülerek katledilmesinin üzerinden otuz yıl geçti. Metin'i ve onun şahsında bugüne kadar halkın haber alma hakkı mücadelesinde yitirdiğimiz bütün basın emekçilerini sevgi ve saygıyla anıyoruz. Onları mücadelemizde yaşatmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, yazılı bir açıklama yaparak Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe'yi andı. Aslan, "Metin Göktepe mücadelemizde yaşıyor" başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Göktepe'nin dövülerek katledilmesinin üzerinden otuz yıl geçti"

"Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe'nin, Ümraniye Cezaevi'nde öldürülen iki devrimci tutuklunun Alibeyköy'deki cenaze törenini izlerken 8 Ocak 1996 günü polislerce gözaltına alınıp, götürüldüğü Eyüp Kapalı Spor Salonu'nda dövülerek katledilmesinin üzerinden otuz yıl geçti. Dönemin yetkililerinin 'gözaltına alınmadı', 'duvardan düştü' gibi açıklamalarla üzerini örtmeye giriştikleri Metin Göktepe davası, başta onunla sokakta haber izlerken sık sık polis şiddetine maruz kalan meslektaşları olmak üzere geniş kesimlerin sahip çıkmasıyla, basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı mücadelesinin sembolüne dönüştü. Gözlerden ırak olması için davanın ilden ile sürülmesi, örgütlü takipteki ısrarla boşa çıkarılırken, ilk kez bir gazeteciyi öldüren kamu görevlilerinin yargılanarak hapsedilmesi sağlandı.

"Pek çok genç, Metin'in yaptığı gazetecilikten etkilenerek gazeteci oldu"

Metin'in, haberleriyle üzerine gittiği dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Orhan Taşanlar'ın yargılanıp ceza alması ise dönemin iktidarı tarafından engellendi. Aradan geçen zamanda pek çok genç, Metin'in yaptığı gazetecilikten ve yaşadıklarından etkilenerek gazeteci oldu. Metin'in haberini yaptığı işçi ve emekçiler onu örgütlü mücadelelerinde yaşatırken, çocuklarına onun adını koydular. Genç gazetecileri, halkın haber alma ve doğru bilgilenme ilkesine bağlı bir gazetecilik doğrultusunda teşvik etmek için düzenlenen ve en son 28'incisi gerçekleşmiş olan Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri de onunla özdeşleşmiş namuslu gazeteciliğin kürsüsü ve mirasının yaşatıldığı yer olmaya devam ediyor.

"Yitirdiğimiz bütün basın emekçilerini sevgi ve saygıyla anıyoruz"

Basın üzerindeki baskıların hız kesmeden devam ettiği bir dönemdeyiz. Bitmeyen gazeteci yargılamaları, tutuklamalar, televizyon kanallarına kayyım atanması ve resmi ilan yasaklarıyla mali olarak boğma girişimleri Saray iktidarının baskı yöntemleri olarak devrede. Ancak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da baskılar, Türkiye'de gerçeklerin halka ulaştırılması mücadelesini engelleyemeyecektir. Metin'i ve onun şahsında bugüne kadar halkın haber alma hakkı mücadelesinde yitirdiğimiz bütün basın emekçilerini sevgi ve saygıyla anıyoruz. Onları mücadelemizde yaşatmaya devam edeceğiz!"

Kaynak: ANKA

Metin Göktepe, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Metin Göktepe'nin 30. Yılı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında dehşet Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı
Elif Kumal’ın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı Elif Kumal'ın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Görüşmeler başladı Szymanski Fenerbahçe’den gidiyor Görüşmeler başladı! Szymanski Fenerbahçe'den gidiyor
Trump’ın torunu: Çıktığım kişiler hakkında sürekli Gizli Servis’e bilgi veriyorum Trump'ın torunu: Çıktığım kişiler hakkında sürekli Gizli Servis'e bilgi veriyorum

11:33
Trump’ın yardımcısı çok rahat Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
Trump'ın yardımcısı çok rahat! Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
11:27
Fenerbahçe’nin yeni transferinden bomba Galatasaray talebi: Hemen beni götürün
Fenerbahçe'nin yeni transferinden bomba Galatasaray talebi: Hemen beni götürün
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
11:03
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
10:32
Trump onu boşuna kaçırmamış Ülkenin neresini kazsan petrol ve altın fışkırıyor
Trump onu boşuna kaçırmamış! Ülkenin neresini kazsan petrol ve altın fışkırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 11:48:29. #.0.5#
SON DAKİKA: Metin Göktepe'nin 30. Yılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.