Metin Kıratlı'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt: Hukuki süreç başlatıldı - Son Dakika

Yüz yüze eğitim başlıyor! İlkokullar yarın, diğer sınıflar 1 hafta sonra açılacak

Sedat Peker'in son videosunda Suriye konusunda ortaya attığı iddialarda adı geçenlerden biri olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, bir açıklama yaptı.

"İFTİRA VE HAKARET SUÇLARINDAN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI"

Metin Kıratlı, Twitter hesabı üzerinden Sedat Peker'in iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Hakkımda sosyal medya üzerinden yapılan mesnetsiz ve hukuksuz beyanlara karşı iftira ve hakaret suçlarından ilgililer hakkında gerekli hukukî süreç başlatılmıştır."