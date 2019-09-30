Son Dakika Haberleri: Metrobüste yangın; seferler aksıyor (1)
Son Dakika Güncel Haber

Metrobüste yangın; seferler aksıyor (1)

1 saat önce

Darülaceze durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Metrobüste yangın; seferler aksıyor (1), System.String[]
Darülaceze durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak metrobüs seferlerinde aksama yaşanıyor.

Görüntü Dökümü:
---------
-Yanan metrobüs
-Müdahale edilmesi
-Oluşan kuyruk
-Durakta bekleyen yolcular


Darülaceze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Melih Gökçek, Altunizade'deki kuyruktan İmamoğlu'nu sorumlu tuttu: Ders olsun inşallah
İstanbul halkının isyan ettiren metrobüs çilesinin nedeni belli oldu Metrobüsün motor kısmında yangın çıktı! Marmara beşik gibi! İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 18:42:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Metrobüste yangın; seferler aksıyor (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]