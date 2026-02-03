Epstein belgeleri sonrası İngiltere\'de alarm, Londra Polisi teyakkuza geçti

ABD Adalet Bakanlığı'nın milyarder Jeffrey Epstein hakkında yayımladığı yeni belgelerin ardından, İngiltere'de kamuoyunu sarsan iddialar için harekete geçildi. Londra Metropolitan Polisi, söz konusu belgeler sonrası yapılan "kamu görevinde usulsüzlük" ihbarlarının cezai soruşturma gerektirip gerektirmediğini araştıracağını açıkladı.

LONDRA POLİSİNDEN RESMİ AÇIKLAMA

Londra Metropolitan Polisi Özel Uzmanlık Suçları Birimi yetkilisi Ella Marriott, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Epstein belgelerinin ardından çok sayıda ihbar aldıklarını bildirdi.

Marriott, bu ihbarların cezai soruşturma eşiğini karşılayıp karşılamadığının titizlikle değerlendirileceğini vurguladı.

"HER İHBAR TEK TEK İNCELENECEK"

Marriott açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Açıklanan belgeler ve medyada yer alan haberlerin ardından, kamu görevinde usulsüzlük iddialarına ilişkin bir dizi ihbar aldık. Bu ihbarların tamamı, soruşturma başlatılması için gerekli cezai eşiği karşılayıp karşılamadıklarını belirlemek üzere incelenecektir."

Yetkili isim, dosyaların tamamen kapatılmadığını da vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: "Dikkatimizi çeken yeni ve ilgili bilgiler olması halinde bunları değerlendirecek ve uygun görüldüğü takdirde soruşturma başlatacağız."

BELGELERDE İNGİLTERE'DEN DİKKAT ÇEKEN İSİMLER YER ALIYOR

ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan milyonlarca sayfalık Epstein belgelerinde, İngiltere'den bazı üst düzey isimlerin de adı geçiyor. Belgelerde öne çıkan isimler arasında İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi, eski York Dükü Andrew Mountbatten-Windsor veİngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi ve eski bakan Peter Mandelson yer alıyor.

UNVANLARI GERİ ALINMIŞTI

Epstein dosyalarıyla bağlantılı iddialar nedeniyle Andrew Mountbatten-Windsor'un York Dükü ve Prens unvanları elinden alınmış, Peter Mandelson ise atandığı büyükelçilik görevinden 7 ay sonra görevden uzaklaştırılmıştı.

Londra Metropolitan Polisi'nin açıklaması, Epstein belgelerinin uluslararası etkisinin devam ettiğini gösterirken, İngiltere'de olası yeni soruşturmaların kapısının tamamen kapanmadığı şeklinde yorumlandı.