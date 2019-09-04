Metropoll Anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a onay vermeyenler artıyor
4 saat önce
Metropoll Araştırma'nın yaptığı son ankete göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a görev onayı vermeyenlerin oranı yüzde 38’den yüzde 48’e arttı.
Metropoll Araştırma Şirketi'nin yaptığı son ankete göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a görev onayı vermeyenlerin oranı yüzde 38'den yüzde 48,5'e arttı.
Metropoll Araştırma'nın "Türkiye'nin Nabzı Ağustos 2019" anketine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı ise yüzde 44'e düştü.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:08
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