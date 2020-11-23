Metruk binada çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Metruk binada çıkan yangın korkuttu

23.11.2020 21:16

Eskişehir'de metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Eskişehir'de metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı ilçesi Şahin Caddesi'nde metruk bir binada yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, içeride kimsenin olmaması ise derin bir nefes aldırdı. - ESKİŞEHİR

Metruk binada çıkan yangın korkuttu
Metruk binada çıkan yangın korkuttu
Metruk binada çıkan yangın korkuttu
Metruk binada çıkan yangın korkuttu

Eskişehir, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Metruk binada çıkan yangın korkuttu - Son Dakika


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