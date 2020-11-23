Metruk binada çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Eskişehir'de metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı ilçesi Şahin Caddesi'nde metruk bir binada yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, içeride kimsenin olmaması ise derin bir nefes aldırdı. - ESKİŞEHİR