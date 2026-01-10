Metsola: İran Halkının Yanındayız - Son Dakika
Metsola: İran Halkının Yanındayız

10.01.2026 20:36
Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola, İran'daki protestolar için Avrupa'nın somut adımlar atması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) – Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, İran'da devam eden protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, rejimin iletişimi sınırlama çabalarına rağmen dünyanın İran halkının cesaretini gördüğünü belirterek, Avrupa'nın somut adımlar atması gerektiğini ifade etti.

Metsola, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rejim iletişimi kısıtlamaya çalışsa da dünya, İran'ın cesur insanlarının ayağa kalktığını hala görüyor. Onların onur, gurur ve özgürlük taleplerini duyuyoruz. Yanlarındayız" değerlendirmesinde bulundu.

İran'daki protestoların tarihi bir döneme işaret ettiğini belirten Metsola, bu sürecin ülkede değişim beklentisini güçlendirdiğini kaydetti.

Sokaklara çıkanlar ile halen tutuklu bulunan siyasi mahkümların yalnızca sözlere değil, somut adımlara ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Metsola, Avrupa Birliği'nin (AB) harekete geçebileceğini söyledi. Metsola, bu kapsamda İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör örgütü ilan edilmesi ve baskı, şiddet ve öldürme yoluyla rejimi ayakta tutan tüm kişi ve yapılara yönelik AB yaptırımlarının acilen genişletilmesi çağrısında bulundu.

Metsola, paylaşımını "İran özgür olacak" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA

