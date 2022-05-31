MEV'den 1462 üniversite öğrencisine burs desteği - Son Dakika
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MEV'den 1462 üniversite öğrencisine burs desteği

31.05.2022 13:36
MEV'den 1462 üniversite öğrencisine burs desteği

Malatya Eğitim Vakfı (MEV), 2021-2022 eğitim öğretim yılında, 1462 üniversite öğrencisine burs verdi.

Malatya Eğitim Vakfı (MEV), 2021-2022 eğitim öğretim yılında, 1462 üniversite öğrencisine burs verdi.

MEV Malatya Şube Başkanı Naim Kayıcısı, yazılı açıklamasında, 1985 yılında dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın onursal başkanlığında, İstanbul'daki iş adamlarının öncülüğünde kurulan vakıfın üniversite öğrencilerine karşılıksız burs sağladığına işaret etti.

Bugüne kadar 40 bin öğrenciye burs sağlayan MEV'in 2021-2022 eğitim öğretim yılında, İstanbul'da bulunan genel merkez tarafından 841, Malatya Şubesi tarafından ise 621 olmak üzere toplam 1462 üniversite öğrencesine kasım ayında mayıs ayı sonuna kadar karşılıksız burs verdiğini kaydeden Kayısıcı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Öğrencilerimize yapılan burs yardımı nedeniyle Malatya'dan vakfımıza burs desteğinde bulunan hayırsever iş adamlarımıza, esnafımıza, kamu çalışanlarımıza ve her zaman olumlu destekleriyle ulvi görevi birlikte yürüttüğümüz MEV Genel Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine, MEV Malatya Şubesi yönetimine, MEV Malatya Kadınlar Kolu ve Genç MEV üyelerine teşekkür ediyoruz. 2022-2023 eğitim öğretim yılında aynı şevk ve heyecanla burs vermeye devam edeceğiz. Özellikle ilimizdeki hayırsever iş adamlarının, esnafımızın az çok demeden öğrencilerimize yardımlarını esirgememelerini bekliyoruz."

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Kaynak: AA

Turgut Özal, Üniversite, İstanbul, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEV'den 1462 üniversite öğrencisine burs desteği - Son Dakika


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