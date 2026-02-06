Mevlevi Dergahı'nın Temeli Atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Mevlevi Dergahı'nın Temeli Atıldı

Mevlevi Dergahı\'nın Temeli Atıldı
06.02.2026 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da Mevlana Türbesi Arkası Projesi kapsamında Mevlevi Dergahı'nın temel atma töreni yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Karatay Belediyesi tarafından yürütülen "Mevlana Türbesi Arkası Kentsel Yenileme Projesi" kapsamında inşa edilen Mevlevi Dergahı'nın temel atma töreni gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, törende yaptığı konuşmada, tarihi bir ana hep birlikte şahitlik ettiklerini söyledi.

Kentin 20 farklı noktasında yapılan ihya projeleriyle, şehri geçmişinde olduğu gibi geleceğe taşımak için adımlar attıklarını ifade eden Altay, "Türbe arkasındaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün de bir temel atma törenini birlikte gerçekleştireceğiz. Hemen arkanızda Mevlevi Dergahı'nın inşaatı devam ediyor, inşallah en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılır." dedi.

Altay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, merkezi hükümetler ve idarelerle el ele vererek, Konya'nın hayallerini bir bir gerçekleştirdiklerini belirtti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmalarının bir parçası olan Mevlevi Dergahı'nı, atılacak olan temelle hayata geçireceklerini dile getirdi.

Alanda bir çok tarihi dönüşüm yaşandığını anlatan Kılca, "Konya'nın tarihi dokusuna uygun yeni projelerle, Mevlana bölgesinde çok ciddi bir çalışma var. Birlik ve beraberlik içerisinde Konya'ya ne kadar hizmet etsek azdır." diye konuştu.

Kılca, Konya'nın eski yerlerinin kentsel dönüşümünün tamamlanarak, kentin turizmine kazandırılması noktasında ciddi adımların atıldığını aktardı.

AK Parti Konya milletvekilleri Latif Selvi ve Mehmet Baykan da kentin tarihi dönüşümünde yer alan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Müftüsü Ali Öge'nin duasının ardından protokol üyelerince butonlara basılarak, Mevlevi Dergahı'nın temeli atıldı.

Kaynak: AA

Mevlana Türbesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Konya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mevlevi Dergahı'nın Temeli Atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küba’dan ABD’ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı Küba'dan ABD'ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı
Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir
Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakanın istifası istendi Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakanın istifası istendi
Feci kazada bilanço ağır 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var Feci kazada bilanço ağır! 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var
Erzurum’da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı Erzurum'da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı
Dev banka kepenkleri kapatıyor Onlarca şubenin fişi çekildi Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi

18:12
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek’e dev operasyon
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon
17:49
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde bir binayı havaya uçurdu
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu
17:31
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:19
Erzincan depremi sonrası Naci Görür’den endişelendiren sözler
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 18:44:48. #7.11#
SON DAKİKA: Mevlevi Dergahı'nın Temeli Atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.