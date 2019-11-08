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Mevlit Kandili

7 saat önce

Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Program kapsamında Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu vaaz verdi, Kuran-ı Kerim tilaveti, mevlit okundu ve dualar edildi.

Caminin dolması üzerine çok sayıda vatandaş, avluya serilen halılar üzerinde namaz kıldı.

Cami çıkışında vatandaşlara lokum dağıtıldı.

Mevlit Kandili

Mevlit Kandili, Kuran-ı Kerim, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:52 Kaynak: AA
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