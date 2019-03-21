Son Dakika Haberleri: Mevlüt Uysal, Mübadillere Verdiği Sözü Tuttu

Mevlüt Uysal, Mübadillere Verdiği Sözü Tuttu

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, mübadillere verdiği sözü tutarak 50 kişilik ilk kafileyi Selanik'e gönderdi.

Mevlüt Uysal, Mübadillere Verdiği Sözü Tuttu, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, mübadillere verdiği sözü tutarak 50 kişilik ilk kafileyi Selanik'e gönderdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Lozan Mübadele Derneği'nin (LOMDER) Büyükçekmece'de düzenlediği "Mübadelenin 96.Yılı Gala Gecesi"ne katılmıştı. Gecede, Lozan Mübadele Derneği Başkanı Şule Kocaman, "Mübadil torunlarının ata yurdunu ziyaret etme ve Büyükçekmece'de Balkanlardan gelen insanların kullanabileceği bir park yapılması" yönünde isteğini dile getirmişti.

Başkan Uysal da yaptığı konuşmada, "31 Mart'ta göreve geldikten sonra Yunanistan'a gidecek olanların vizelerinin daha hızlı alınması için çaba gösterilecektir. Onun da girişimlerini yapıp oralara gidip, görmek, gezmek isteyenleri her sene hep beraber götüreceğiz inşallah" demişti.

UYSAL SÖZÜNÜ YERİNE GETİRDİ

Uysal 31 Mart'ı beklemeden verdiği sözü yerine getirdi. Dün gece 50 kişilik ilk mübadil kafilesi AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı önünden İlçe Başkanı Murat Çelik tarafından Selanik'e yolcu edildi. Uğurlama öncesi konuşan Çelik, "Sayın Başkanımız Mevlüt Uysal'ın desteği ile ilk kafilemizi yolcu ediyoruz. Aralıklarla mübadillerimizi ata topraklarıyla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Yola çıkmaya hazırlanan mübadiller de mutluluklarını ifade edip organizasyonu gerçekleştiren Mevlüt Uysal'a teşekkür ettiler. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:27 Kaynak: DHA

AK Parti, İstanbul, Mevlüt Uysal, Uysal, Politika
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